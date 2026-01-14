İsrail Askerleri Suriye'de Çobanı Vurdu

İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Dera kenti kırsalında koyun otlatan Suriyeli bir çobanı vurarak yaraladı.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Dera kenti kırsalındaki er-Rakak Vadisi'nde koyun otlatan bir çobana ateş açtığı belirtildi.
Yaralanan genç çobanın Dera Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail askerleri, sabah saatlerinde de Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında 3 araçtan oluşan bir askeri kontrol noktası kurmuştu.
?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali
İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
