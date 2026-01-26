İsrail Ateşi: 1 Ölüm, 1 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kız çocuğu yaralandı.
AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ndeki Zerka bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan Muhammed Halid Abid yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları, saldırının gerçekleştiği Zerka bölgesinin, ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun daha önce çekildiği alanlar arasında yer aldığını belirtti.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde de Bedriye İsam Sakr isimli kız çocuğu İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandı.
