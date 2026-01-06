İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'de Saldırı Düzenledi - Son Dakika
İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'de Saldırı Düzenledi

06.01.2026 01:32
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bir Filistinliyi hedef alarak saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde Sarı Hat'tı geçerek "tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle bir Filistinliyi hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliye yönelik saldırıya dikkat çekildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hat'tı geçerek doğudan tehdit oluşturan bir Filistinlinin hedef alınarak vurulduğu" belirtildi.

İsrail ordusunun saldırısına maruz kalan Filistinli vatandaşın durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Anlaşmanın ilk aşaması gereği Sarı Hat'a çekilen İsrail ordusu, halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgali sürdürüyor ve bölgeye yaklaştıkları iddiasıyla Filistinlilere saldırmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

