İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan\'a Hava Saldırıları Düzenliyor
21.01.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'daki 5 beldeye hava saldırıları yaparak ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye hava saldırıları düzenledi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sayda kentine bağlı Harayip ve Kanarit beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Ansar, Kefur ve Carcua beldelerindeki bazı binalara hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki söz konusu 5 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika

Berlin’de Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırı Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği'ne saldırı
Otoparkta büyük panik Alev alev yandı Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Ülkesindeki problem için Erdoğan’ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior’a protesto Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos’ta el ele Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını içeren kitap çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını içeren kitap çıktı

20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 20:24:13. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.