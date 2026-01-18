İsrail, Ateşkese Rağmen Mercayun'da Ev Yıktı - Son Dakika
İsrail, Ateşkese Rağmen Mercayun'da Ev Yıktı

18.01.2026 16:43
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Mercayun ilçesinde 3 evi yıktı ve patlamalar oldu.

İsrail ordusunun, Lübnan ile yapılan ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Mercayun ilçesinde 3 evi yıktığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa beldesinde patlama meydana geldiğini aktardı.

Patlama dair ayrıntılı bilgi verilmezken, İsrail ordusunun dün geceden bu yana Mercayun ilçesinde 3 evi yıktığı kaydedildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutuyor, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail

