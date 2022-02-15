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İsrail Başbakanı, aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir'i "provokatör" olarak niteledi - Son Dakika

İsrail Başbakanı, aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir'i "provokatör" olarak niteledi

15.02.2022 12:50
İsrail Başbakanı, aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir'i "provokatör" olarak niteledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli ailenin evinin önünde çadır kuran aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'i "provokatörlük yapmakla" eleştirdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli ailenin evinin önünde çadır kuran aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'i "provokatörlük yapmakla" eleştirdi.

İsrail hükümeti basın ofisi, Bennett'in Bahreyn seyahati için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamayı yayımladı.

Başbakan Bennett, Ben-Gvir'i işaret ederek, "Bölgeyi siyasi amaçlarla ateşe verecek provokatörlere ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Bennett, İsrail güçlerinin "Doğu Kudüs'teki Yahudi evlerine Filistinliler tarafından zarar verilmesi durumuyla başa çıkabileceğini", bölgedeki polis sayısını artırdıklarını kaydetti.

"Araplar ve Yahudiler bu adamın davranışı yüzünden ölecek"

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'i Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde provokatif eylemler yapmakla suçladı.

İsrailli Bakan, Ben-Gvir için şu ifadeleri kullandı:

"Yahudileri korumak için orada değil, şiddeti körüklemek için orada olan bir kışkırtıcı. Araplar ve Yahudiler bu adamın davranışı yüzünden ölecekler."

Aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'taki eylemi gerilimi tırmandırdı

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik İsrailli yerleşimciler katılmış, bu eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinlilerle arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Ben-Gvir, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerilimi tırmandıran eylemine devam ediyor.

İsrail polisi tarafından Salim ailesinin evinin önündeki çadırdan 13 Şubat gecesi uzaklaştırılan Ben-Gvir, dün bu noktaya gelip ayrıldıktan sonra akşam tekrar dönmüştü.

Ben-Gvir, Filistinli bir ailenin evinden zorla çıkarılmasıyla buraya yerleşen Yahudi aileyi korumak için eylemine devam edeceğini söylemişti.

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Naftali Bennett, Milletvekili, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı, aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir'i 'provokatör' olarak niteledi - Son Dakika


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