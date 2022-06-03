İsrail Başbakanı, İran'a karşı diplomasiyi öncelediklerini ama eylem hakkını saklı tuttuklarını söyledi - Son Dakika
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İsrail Başbakanı, İran'a karşı diplomasiyi öncelediklerini ama eylem hakkını saklı tuttuklarını söyledi

03.06.2022 15:14
İsrail Başbakanı, İran'a karşı diplomasiyi öncelediklerini ama eylem hakkını saklı tuttuklarını söyledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer silah geliştirme olasılığına karşı diplomasi yolunu tercih ettiklerini, ancak nükleer programı engellemek için İran'a karşı "eyleme geçme hakkını saklı tuttuklarını" belirtti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer silah geliştirme olasılığına karşı diplomasi yolunu tercih ettiklerini, ancak nükleer programı engellemek için İran'a karşı "eyleme geçme hakkını saklı tuttuklarını" belirtti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bennett, ülkesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Dr. Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Açıklamada, Bennett'in, Grossi'ye, "İsrail'in, İran'ın nükleer silahlara ulaşma yolundaki ilerlemesinden ve uluslararası toplumu yanlış bilgi ve yalanlar kullanarak aldatmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği" aktarıldı.

Başbakan Bennett, uluslararası toplumu, "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önlemek için bu ülkeye karşı tüm araçları kullanarak harekete geçmeye" çağırdı.

Bennett'in, ülkesinin UAEA'nın İran'a karşı görevini profesyonel ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesine verdiği desteği vurguladığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Başbakan Bennett, İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirme olasılığına karşı çıkmak için diplomasi yolunu tercih etmesine rağmen, uluslararası toplumun ilgili zaman diliminde başarılı olmaması durumunda bu nükleer programı engellemek için İran'a karşı kendini savunma ve eyleme geçme hakkını saklı tuttuğunu açıkça belirtti."

İsrail Başbakanı, İran'a karşı diplomasiyi öncelediklerini ama eylem hakkını saklı tuttuklarını söyledi
İsrail Başbakanı, İran'a karşı diplomasiyi öncelediklerini ama eylem hakkını saklı tuttuklarını söyledi

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Kaynak: AA

İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı, İran'a karşı diplomasiyi öncelediklerini ama eylem hakkını saklı tuttuklarını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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