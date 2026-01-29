İsrail, Batı Şeria'da Filistinli'ye Baskın Düzenledi - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli'ye Baskın Düzenledi

29.01.2026 01:39
İsrail ordusu, öldürülen Filistinli Halayika'nın evine baskın yaparak birçok kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gün içerisinde öldürdüğü Filistinlinin evi dahil olmak üzere baskınlar düzenlerken çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri El Halil'in kuzeydoğusunda bulunan Sair beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, gün içerisinde Kudüs yakınlarında öldürülen Filistinli Kusay Halayika'nın ailesinin El-Kaffan bölgesindeki evine de baskın düzenleyerek, arama yaptığı belirtildi.

Halayika'nın evindeki eşyalara zarar veren İsrail güçlerinin aile üyelerini alıkoyduğu ve darbettiği aktarıldı.

Bölgeyi tamamen giriş çıkışlara kapatan İsrail askerlerinin, esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladığı ve durdurulan bazı gençleri sorguladığı kaydedildi.

Filistin Sivil İşler Kurumu, dün erken saatlerde yaptığı açıklamada, El Halil'in Şuyuh beldesine kayıtlı 28 yaşındaki Kusay Halayika'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini ve cenazesinin İsrail tarafından alıkonulduğunu bildirmişti.

İsrail askerleri ise Kudüs'ün güneyindeki bir kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Halayika'yı ateş açarak öldürmüştü.

Kaynak: AA

