İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Amacımız, (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır." dedi.

Herzog, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Isaac Herzog, "Ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki ülkeler arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı ruhunu yansıtan eylemlerle incelenecek ve hepimizin paylaştığı bölgesel ve küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı biçimde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır." diyen Herzog, şöyle devam etti:

"Türkiye Dışişleri Bakanı gelecek ay İsrail'i ziyaret edecektir ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde bulunacaktır ve zikrettiğiniz diyaloğun da devamını mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yerde yaşamalıyız."

Herzog, bu anın iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli bir an olduğunu belirterek, "Her ikimiz için de bu büyük bir ayrıcalıktır. Amacımız, ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır." diye konuştu.

İki ülke halkları arasındaki ilişkinin çok eski, güçlü tarihi, dini ve kültürel kökleri olduğunu dile getiren Herzog, "Çok sayıda Yahudi kadın ve erkek lider, haham, şair, bilge, tüccar ve gelişimcilerden oluşan seçkin bir şahsiyet listesi bu ülkedeki Yahudi tarihinin geçmişinin sadece bir parçasıdır." dedi.

(Sürecek)