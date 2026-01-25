İsrail'de Filistinli Göstericilere Sert Müdahale

İsrail polisi, ülke içindeki Arap toplumunda artan suç ve şiddetin protesto edildiği gösteriye sert müdahalesi sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin durumlarıyla ilgilenen "Arab48" sitesine göre, polis, kuzeyde Akka kenti yakınlarındaki Kefr Yasif beldesinde düzenlenen gösteriyi müdahale ederek dağıttı.

Polis, yüzlerce protestocunun ana yolu trafiğe kapatmasının ardından yolu güç kullanarak yeniden açtı ve olaylar sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Aynı doğrultuda Nasıra ve Sahnin kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı eylemlerde, İsrail polisinin suç örgütleriyle mücadelede "ihmal ve örtülü işbirliği" içinde olduğu yönünde tepkiler seslendirildi.

Hafta başından bu yana, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerdeki birçok kent ve beldede, şiddet, organize suç ve haraç gibi eylemlerin artmasını protesto eden gösteriler düzenleniyor.

Cinayetlerdeki dikkati çekici artışa işaret eden göstericiler, İsrail polisinin vatandaşları korumakta yetersiz kaldığı ve suç işleyen örgüt ve çeteleri takip etmediği yönünde suçlamalar yöneltiyor.

Bu çerçevede, 21 Ocak'ta on binlerce Filistinli, aynı gerekçelerle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisi önünde protesto düzenlemişti.

Ülkedeki "Maariv" gazetesine göre, İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde şiddet, benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı.

Haberde, 2026 yılının başından bu yana 16 Filistinlinin öldürüldüğü, bunlardan 12'sinin silahlı saldırılarda hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kudüs'te Filistinli bir işçi İsrail askerlerince vurularak yaralandı

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesinde "Ayrım (Utanç) Duvarı" yakınında Filistinli bir işçiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir hastaneye, er-Ram beldesinde Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçtikten sonra İsrail askerlerinin gerçek mermisiyle vurulan bir işçiyi naklettiği belirtildi.

Açıklamada, işçinin Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya İsrail askeri kontrol noktasından teslim alındığı ifade edildi.

Filistinli işçiler, Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor.

Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Son dönemde bu tür saldırılarda artış yaşandığı göze çarpıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-20 Aralık 2025 tarihlerinde 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken yaklaşık 34 bin Filistinli işçi de gözaltına alındı.