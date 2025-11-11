İsrail'de Filistinli Tutuklulara İdam Cezası Tasarısı Kabul Edildi - Son Dakika
İsrail'de Filistinli Tutuklulara İdam Cezası Tasarısı Kabul Edildi

11.11.2025 01:29
İsrail Meclisi, Filistinli tutukluların idam cezasını öngören yasa tasarısını ilk oylamada onayladı.

Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısının, İsrail Meclisinde düzenlenen ilk oylamada kabul edildiği belirtildi.

120 VEKİLDEN 39'U EVET

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, söz konusu yasa tasarısının oylanması için İsrail Meclisinde oturum düzenlendi. Oylamada 120 milletvekilinden 39'u evet, 16'sı hayır oyu kullandı.

"OTZMA YEHUDİT TARİH YAZMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Otzma Yehudit (Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi." ifadelerini kullandı.

DEFALARCA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

MECLİSTEKİ 3 OYLAMADA KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, geçen hafta söz konusu tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı. Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

08:14
