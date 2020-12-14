İsrail'de İletişim Bakanı ile Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı görevden alındı - Son Dakika

İsrail'de Likud Partisinden ayrılan Gideon Saar'ın kurmaya karar verdiği yeni partiye katılacaklarını açıklayan İletişim Bakanı Yoaz Hendel ile Meclis Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Zvi Hauser, görevden alındı.

Bakan Hendel ve Komisyon Başkanı Hauser'le ilgili açıklamayı halihazırda mensubu oldukları Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz yaptı.

Gantz'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Hendel ve Hauser'in yeni siyasi evlerini seçtikleri ve böylece Mavi-Beyaz'ı temsilen yürüttükleri görevlerinin sona erdiği" ifade edildi.

Hendel ve Hauser çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Saar'ın kurmaya karar verdiği yeni partiye katılacaklarını duyurmuştu.

İsrailli milletvekili Gideon Saar 9 Aralık'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisinden ayrıldığını ve yeni bir parti kurmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Saar, Likud içinde Netanyahu'nun rakibi olarak girdiği 2019'daki genel başkanlık seçimlerini kaybetmişti.

İsrail'deki koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, hükümete bildirimde bulunduktan sonra kendi partisinden bakanları görevden alma yetkisine sahip bulunuyor.