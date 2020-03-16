İsrail'de korona virüsü vakaları 255'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'de korona virüsü vakaları 255'e ulaştı - Son Dakika

İsrail'de korona virüsü vakaları 255'e ulaştı

6 saat önce

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın bugün 42 yeni korona virüsü vak'asını daha duyurması ile toplam vak'a sayısı 255'e ulaştı.

İsrail'de korona virüsü vakaları 255'e ulaştı, System.String[]

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın bugün 42 yeni korona virüsü vak'asını daha duyurması ile toplam vak'a sayısı 255'e ulaştı.


Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 kişi hastaneden taburcu edilirken 5 kişinin ise durumunun kritik olduğunu kaydedildi. Hastalar arasında 19 kişinin sağlık çalışanı, 5 kişinin ise asker olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun korona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.


İsrailli Başbakan'ın hakkında açılan yolsuzluk davasının 17 Mart'ta görüşülmesi planlanırken korona virüsü salgını endişesi ile ileri bir tarih olan 24 Mayıs'a ertelendi.


Başbakan Netanyahu, korona virüsüne karşı alınan bir dizi yeni önlemi duyurdu. Korona virüsü salgınını önlemek amacıyla toplu yapılan tüm etkinliklerin askıya alındığını bildirdi. Tüm kafe, restorant, otel, alışveriş merkezi ve eğlence alanlarının kapatıldığını öte yandan süpermarket, banka, eczane ve benzin istasyonlarının ise açık olacağını açıkladı. Toplu taşıma hizmetlerinin ise normal seyrinde devam edeceğini duyurdu. İsrail yönetimi daha önceden de korona virüsü salgınından korunmak için Kral Hüseyin Köprüsü kapatmış. Batı Şeria ve Ürdün ile bağlantısını kesmişti. Başbakan Netanyahu ise ülkeye gelenlerin 14 gün karantina uygulanacağını duyurmuştu.


Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında başlayan korona virüsü salgını şu an 158 ülkede yayılmış durumda, dünya çapında korona virüsü vak'a sayısı 173 bin 167 kişiye ulaştı. Korona virüsü kaynaklı ölümler ise 6 bin 664 kişiye çıktı. - KUDÜS

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de korona virüsü vakaları 255'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]