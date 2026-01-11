İsrail'den AB'ye İran Uyarısı

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, "İran Devrim Muhafızları'nın Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasının zamanının geldiğini" söyledi.

Sa'ar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Sa'ar, payalaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'i ziyaret eden sevgili dostum ve İsrail'in gerçek dostu Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Federal Bakan bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ve Almanya arasında güvenlik, siber ve antisemitizmle mücadele alanlarında işbirliğine ilişkin ortak bir bildiri imzalayacak.

Ona, İran Devrim Muhafızları'nı Avrupa Birliği içinde terör örgütü olarak tanımlamanın tam zamanı olduğunu söyledim. Bu, Almanya'nın uzun zamandır savunduğu bir pozisyon ve bugün bu meselenin önemi herkes için apaçık ortada."