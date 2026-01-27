İsrail'den Türkiye İlişkileri Açıklaması

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, daha iyi bir dönemin mümkün olduğunu ancak bunun Ankara'nın atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Azerbaycan ziyareti sırasında Azerbaycan'ın resmi haber ajansı APA'ya konuşan Saar, "Türkiye ile ilişkilerimizde farklı, daha iyi bir geleceğe ulaşacağımızı umuyorum, ancak bu tamamen Türk tarafına bağlı" dedi. Saar, ilişkilerin geçmişte "çok iyi" bir noktadayken bozulduğunu, bu sürecin Türkiye'nin tercihleriyle şekillendiğini öne sürdü.

Saar, iki ülke arasında gerilimleri önlemek amacıyla geçen ay üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantı yapıldığını söyledi. Bu temasların, kriz anlarında devreye girecek bir mekanizma kurulmasına yönelik olduğunu söyleyen Saar, "Türkiye ile ilişkilerimizde farklı ve daha iyi bir geleceğe ulaşmayı umuyorum, ancak bu tamamen Türk tarafına bağlı" dedi.

Saar, ayrıca "Herkes bunun nedenleri hakkında spekülasyon yapabilir, ancak ben bu röportajda nedenler hakkında spekülasyon yapmayacağım, bu sadece bir gerçek. Türkiye ile ilişkilerimizi halihazırda olduğundan daha da kötü hale getirmek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Suriye ile ormalleşme gündemde değil

İsrailli bakan, Suriye ile ilişkiler konusunda ise daha net bir tablo çizdi. Saar, yakın gelecekte Şam ile bir normalleşme beklemediğini belirterek, İsrail'in önceliğinin Suriye'nin güneyindeki güvenlik dengelerinin korunması olduğunu söyledi.

Mevcut temasların kapsamlı bir anlaşma anlamına gelmediğini vurgulayan Saar, bunun bir barış ya da normalleşme süreci değil, güvenlik odaklı olduğunu ifade etti.