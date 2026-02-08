İsrail, Gazetecilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne Girişini Engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Gazetecilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne Girişini Engelledi

İsrail, Gazetecilerin Harem-i İbrahim Camisi\'ne Girişini Engelledi
08.02.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, diplomatik heyetin ziyaretinde gazetecilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesine izin vermedi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne, aralarında Türkiye'nin Filistin nezdinde Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun da yer aldığı diplomatik heyetin ziyaretini takip eden Filistinli ve uluslararası gazetecilerin girişini engelledi.

Avrupa ve Latin Amerika'dan 24 ülkeyi temsil eden diplomatik heyet, İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar ile El Halil'in Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinlilerin günlük yaşam koşulları hakkında bilgi edinmek amacıyla Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret etti.

İsrail askerleri, heyete eşlik eden gazetecilerin camiye girişine izin vermezken diplomatların içeri girmesine müsaade etti.

İsrail makamları, gazetecilerin neden engellendiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Heyete, camideki durumun yanı sıra Eski Şehir'deki yaşam koşulları, tekrarlanan İsrail baskınları ve süregelen kapatmalar hakkında bilgi veren Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan da eşlik etti.

İsrail yetkililerinin, İbrahim Camisi'nin "Çarşı Kapısı" olarak bilinen ana girişini her gün kapattığı ve 2025 yılının başından bu yana doğu kapısındaki pencereleri brandalarla örttüğü belirtiliyor.

Harem-i İbrahim Cami, İsrail kontrolü altındaki El Halil'in Eski Şehir bölgesinde yer alıyor. Bölge, yaklaşık 400 Yahudi yerleşimcinin yaşadığı ve 1500 civarında İsrail askeri tarafından korunan bir alan olarak biliniyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazetecilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne Girişini Engelledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Güzellik salonuna el bombalı saldırı O anları bir de kayda aldılar Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi 14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi
Banka soydu, birine çarptı, paraları düşürdü İstanbul’daki tuhaf anların görgü tanığı konuştu Banka soydu, birine çarptı, paraları düşürdü! İstanbul'daki tuhaf anların görgü tanığı konuştu
2 kişi tutuklandı TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri 2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 22:53:40. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, Gazetecilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne Girişini Engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.