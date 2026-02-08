İsrail, Gazetecilerin Harem-i İbrahim Camisi\'ne Girişini Engelledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne, aralarında Türkiye'nin Filistin nezdinde Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun da yer aldığı diplomatik heyetin ziyaretini takip eden Filistinli ve uluslararası gazetecilerin girişini engelledi.

Avrupa ve Latin Amerika'dan 24 ülkeyi temsil eden diplomatik heyet, İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalar ile El Halil'in Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinlilerin günlük yaşam koşulları hakkında bilgi edinmek amacıyla Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret etti.

İsrail askerleri, heyete eşlik eden gazetecilerin camiye girişine izin vermezken diplomatların içeri girmesine müsaade etti.

İsrail makamları, gazetecilerin neden engellendiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Heyete, camideki durumun yanı sıra Eski Şehir'deki yaşam koşulları, tekrarlanan İsrail baskınları ve süregelen kapatmalar hakkında bilgi veren Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan da eşlik etti.

İsrail yetkililerinin, İbrahim Camisi'nin "Çarşı Kapısı" olarak bilinen ana girişini her gün kapattığı ve 2025 yılının başından bu yana doğu kapısındaki pencereleri brandalarla örttüğü belirtiliyor.

Harem-i İbrahim Cami, İsrail kontrolü altındaki El Halil'in Eski Şehir bölgesinde yer alıyor. Bölge, yaklaşık 400 Yahudi yerleşimcinin yaşadığı ve 1500 civarında İsrail askeri tarafından korunan bir alan olarak biliniyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.