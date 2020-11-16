İsrail gazetesi: Netanyahu gelecek ay BAE'yi ziyaret edecek - Son Dakika

İsrail gazetesi: Netanyahu gelecek ay BAE'yi ziyaret edecek

16.11.2020 23:49
İsrail gazetesi: Netanyahu gelecek ay BAE'yi ziyaret edecek, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun gelecek ay ortasında BAE'ye ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası ilk resmi ziyareti yapacağı belirtildi.

Netanyahu'nun söz konusu ziyarete BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in daveti üzerine karar verdiği ifade edildi.

Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, 12 Ekimde telefonda görüşmüş, iki isim birbirlerini ülkelerine davet etmişti. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu, Bin Zayid ile "yakında" bir araya geleceklerini söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Benjamin Netanyahu, Yedioth Ahronoth, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail gazetesi: Netanyahu gelecek ay BAE'yi ziyaret edecek - Son Dakika


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