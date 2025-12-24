İsrail, Gazze'deki Son Esir Cesedini Almak İçin Mısır'da Görüşüyor - Son Dakika
İsrail, Gazze'deki Son Esir Cesedini Almak İçin Mısır'da Görüşüyor

24.12.2025 21:16
İsrail heyeti, Gazze'deki son esir cesedinin teslimi için Mısır'da görüşmelerde bulundu.

İsrail'in güvenlik birimlerinden oluşan bir heyet, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esirin cesedinin teslim alınması için Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmelerde bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun talimatıyla Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusundan ve iç ile dış istihbarat servislerinden bazı yetkililerle Kahire'ye gittiği belirtildi.

Hirsch'in, Kahire'de üst düzey Mısırlı yetkililerle ve arabulucu ülkelerin temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

Görüşmelerde İsrailli Başçavuş Ran Gvili'nin cesedinin Gazze'den teslim alınmasına yönelik çabaların ele alındığı aktarıldı.

Hamas ile İslami Cihad Hareketi'nin 3 Aralık'ta Taylandlı esir Sudthisak Rinthalak'ın cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla İsrail'e teslim etmesinin ardından Gazze Şeridi'nde sadece bir İsrailli esirin cenazesi kaldı.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ölü 28 esirden 27'sinin cesedini İsrail'e teslim etmişti.

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkeste arabuluculuk yapan ülkeler, Gazze Şeridi'nde biriken milyonlarca ton enkaz ve moloz, altyapının ağır şekilde tahrip edilmesi ve iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle esirlerin cenazelerine ulaşmanın son derece zor olduğuna dikkati çekmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Mısır, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
