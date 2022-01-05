İsrail güçleri Kudüs'te Filistinlilere ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı - Son Dakika

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 6 kişilik Filistinli aileyi evsiz bıraktı.

Doğu Kudüs'ün güneyindeki Silvan Mahallesi'ne gelen İsrail güçleri, yıkımın yapılacağı alanı "güvenlik kordonuna" aldı.

İsrail'e bağlı belediye ekipleri, burada Filistinli Halisi ailesine ait 65 metrekarelik evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Ev sahibi Sultan Halisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te inşa edilen ve içinde 6 kişilik ailesinin yaşadığı evle ilgili tüm girişimlerine rağmen İsrail makamlarının ruhsat vermeyi reddettiğini belirtti.

Halisi, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinden yakın zamanda yıkım ihtarı aldığını ifade ederek, "Bugün evimizi yıktılar. Ben ve çocuklarımız yuvasız kaldık." dedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle çok sayıda Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.