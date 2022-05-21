İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Emced Velid el-Fayid (17) için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Fayid'in naaşı, Halil Süleyman Hastanesinden alınarak, Cenin Mülteci Kampı'na getirildi. Fayid'in cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Fayid'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedilmişti.

Filistin devlet televizyonu da Emced Velid el-Fayid'in (17), Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurmuştu.