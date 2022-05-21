İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

21.05.2022 15:54

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Emced Velid el-Fayid (17) için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Emced Velid el-Fayid (17) için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Fayid'in naaşı, Halil Süleyman Hastanesinden alınarak, Cenin Mülteci Kampı'na getirildi. Fayid'in cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Fayid'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedilmişti.

Filistin devlet televizyonu da Emced Velid el-Fayid'in (17), Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı Sulama havuzunda boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:06:11. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement