İsrail Hapishanelerinde 86 Filistinli Esir Hayatını Kaybetti

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail hapishanelerinde 26 aydan kısa sürede hayatını kaybeden 86 Filistinli esirin ölümüne yol açan ihlalleri açıklayarak, işkencenin sistematik şekilde uygulandığını, tıbbi ihmal ve zorla kaybetmenin yaygınlaştığını bildirdi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, 15 Ekim 2023 ile 10 Aralık 2025 arasında İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin ölüm nedenlerine yer verdiği "Esaret altında hayatını kaybedenler" başlıklı bir belge yayımladı.

Belgede 47 vakanın temel ölüm nedeninin işkence ve darp olduğu, bunun aynı zamanda tıbbi ihmal politikasıyla eş zamanlı uygulandığı belirtildi.

Belgede, 41 tutuklunun kanser, diyabet, engellilik ve uyuz gibi hastalıklar başta olmak üzere tıbbi ihmale maruz kaldığı, ayrıca daha önceki yaralanmalarının tedavi edilmediği ifade edildi.

En az 22 vakanın, tutukluluk sürecinde ya da ölümlerinin açıklandığı tarihe kadar zorla kaybetmeye maruz kaldığı kaydedilerek, zorla kaybetmenin bazı durumlarda ölüm nedeni ya da ölüm yeri olarak ortaya çıktığı aktarıldı.

Ayrıca iki tutuklunun infaz maksadıyla canlı kalkan olarak kullanıldığı, iki tutuklunun ise doğrudan ateş açılarak infaz edildiği vakaların belgelendiği bildirildi.

Açıklamada bazı vakaların, özellikle işkence ve darp ile tıbbi ihmal başlıkları altında birden fazla kategoriye girdiği belirtildi.

Ölüm yerleri

Ölüm yerlerine ilişkin bölümde, 59 esirin Ofer, Megiddo, Negev, Ramle, Sde Teiman ve Janot hapishanelerinde hayatını kaybettiği, 10 Filistinli esirin ise Rambam, Soroka, Meir ve Shaare Zedek hastanelerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Zorla kaybetmeye maruz kalanların 17 Filistinlinin ölüm yerlerinin ise tespit edilemediği aktarılan belgede, söz konusu koşulların Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ağır ihlali olduğu, yaşam hakkının ihlali ve işkence yasağının çiğnenmesi anlamına geldiği ifade edildi. Metinde, zorla kaybetmenin ise bağımsız bir suç olduğu vurgulandı.

Ofis, İsrail hapishanelerindeki ölüm vakalarına ilişkin bağımsız ve acil uluslararası soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunurken; işkence, tıbbi ihmal ve zorla kaybetme politikalarının durdurulmasını istedi.

Ayrıca İsrailli sorumluların hesap vermesi ve cezaevlerinde hayatını kaybeden esirlerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi talep edildi.

İsrailli insan hakları örgütleri ise İsrail'in, hapishanelerde hayatını kaybeden Filistinli esirlerin gerçek sayısını gizlemeyi sürdürdüğünü ve ölüm nedenlerini örtbas ettiğini belirtiyor.