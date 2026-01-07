İsrail Hapishanelerinde Filistinlilere İşkence - Son Dakika
İsrail Hapishanelerinde Filistinlilere İşkence

07.01.2026 16:23
İşkence ve kötü muameleyle gündemden düşmen İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 323 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti, 7 Ocak "Filistinli Şehitler Günü" dolasıyla İsrail hapishanelerindeki duruma ilişkin verileri yazılı açıklamayla paylaştı.

İsrail hapishanelerindeki işkence ve kötü muameleye dikkati çekilen açıklamada, bu durumun Gazze Şeridi'nde soykırımın başladığı Ekim 2023'ten bu yana daha da ağırlaştığı belirtildi.

Açıklamada, 1967'den beri İsrail hapishanelerinde 323 Filistinlinin hayatını kaybettiğinin belgelendiği ifade edildi.

Ekim 2023'ten sonra cezaevlerinde 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerindeki ölümlerde ciddi artış yaşandığı, Gazze'ye saldırıların başlamasından sonra cezaevlerinde 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerden 86'sının kimliğinin açıklandığı, bunların 50'sinin Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişiler olduğu vurgulandı.

Bu durumun, İsrail hapishanelerinde sert ve insanlık dışı gözaltı koşullarına maruz kalan Gazzelilere yönelik sistematik öldürme politikalarının tırmanışa geçtiğinin açık bir göstergesi olduğunun altı çizildi.

İsrail hapishanelerinde ölen 94 Filistinlinin cenazesi teslim edilmedi

Tel Aviv yönetiminin İsrail hapishanelerinde ölen 94 Filistinlinin cenazelerini alıkoymaya devam ettiğine ve bunun uluslararasıhukukun açıkça ihlali olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerinde fiziksel ve psikolojik işkence, kasıtlı aç bırakma, tıbbi ihmal ve kötü muamele ile sistematik baskı ve en temel haklardan mahrum bırakmayı içeren kapsamlı bir cezalandırma politikası sisteminin devam ettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin ve İsrail insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel

