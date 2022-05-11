İsrail'in "Aljazeera muhabirinin Filistinlilerce öldürüldüğünü" ima ettiği video yalanlandı - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve ordusunun, Aljazeera çalışanı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin "Filistinli silahlı kişilerin rastgele açtığı ateş sonucu öldürüldüğü yönünde işaretler var" bilgisiyle paylaştığı video, İsrailli hak örgütü B'Tselem'in yayınladığı görüntülerle çürütüldü.

B'Tselem, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı noktayı görüntüledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve ordusu, Filistinli silahlı bir kişinin ara sokağa doğru ateş açtığı görüntüyü kullanarak Ebu Akile'nin "Filistinli silahlı kişilerin ateşinde öldüğü yönünde işaretler bulunduğunu" savunmuştu.

B'Tselem, İsrail'in yayınladığı bu videoda görülen silahlı kişinin ateş açtığı noktayı görüntüledi.

Görüntüde, bu noktanın Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin öldürüldüğü yere hem uzak bir mesafede olduğu hem de Ebu Akile'nin söz konusu silahın ateşlendiği yönde bulunmadığı görülüyor. B'Tselem'in paylaştığı bilgilere göre, silahlı kişinin ateş açtığı yer, Ebu Akile'nin öldürüldüğü noktaya yaklaşık 400 metre mesafede bulunuyor.

B'Tselem'den yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun paylaştığı videodaki ateş açan Filistinlinin kurşunu, Ebu Akile'yi öldüren kurşun olamaz." ifadesi kullanıldı.

B'Tselem Sözcüsü Kerim Cubran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümeti ve ordusunun Filistinli silahlı bir kişinin ateş açtığı görüntüyü kullanarak bunun Ebu Akile'nin öldürüldüğü an olduğu imasında bulunduğunu söyledi.

Yaptıkları saha incelemesinin ardından "söz konusu silahlı kişinin ateş açtığı açının Ebu Akile'nin öldürüldüğü nokta yönünde olmadığını" anladıklarını aktaran Cubran, görüntülerde ateş açan silahlı kişinin gazetecinin vurulduğu yerden uzak bir mesafede olduğunu tespit ettiklerini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden B'Tselem'in paylaşımına verdiği yanıtta, şunları kaydetti:

"Videoda açılan ateşin gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldürdüğü yönünde bir iddia yoktu. Bilakis, Filistinli teröristler ayrım gözetmeksizin ateş açıyordu ve birbirlerine asker gibi görünen (belki de çelik yelek ve kask takan) birini vurduğunu söylediler."

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Filistin makamları, Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin ateşinde başından vurularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail makamlarıysa, Ebu Akile'nin Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüş olabileceği yönünde işaretler bulunduğunu savunmuş ve Cenin kampında Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı görüntüleri paylaşmıştı.

Görevi sırasında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.