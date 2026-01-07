İsrail'in Baskınları Suriyeli Anneleri Yürekten Yaralıyor - Son Dakika
İsrail'in Baskınları Suriyeli Anneleri Yürekten Yaralıyor

07.01.2026 12:34
İsrail ordusunun baskınlarıyla alıkonulan Suriyeli gençlerin anneleri, çocuklarının serbest bırakılmasını talep ediyor.

İsrail ordusunun, düzenlediği baskınlarda alıkoyduğu Suriyelilerin anneleri, evlatlarının bir an önce bırakılmasını istiyor.

İsrail ordusu, Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten sonra özellikle Suriye'nin güneyinde ihlal ve baskınlarını artırdı.

Bir yandan Dera ve Şam Kırsalı'nda askeri üsler kuran İsrail ordusu, diğer yandan düzenlediği saldırılarla çok sayıda Suriyeli genci alıkoydu.

AA muhabiri, İsrail ordusunun Şam Kırsalı'na bağlı Beyt Cin beldesinde alıkoyduğu Ahmed ve Muhammed Safadi kardeşler ile Amir Bedevi'nin anneleriyle görüştü.

-"Yüreğim yanıyor"

İsrail tarafından yaklaşık 7 ay önce alıkonulan Amir Bedevi'nin annesi Hatice Haydar, oğlunun tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, 4 çocuk babası olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun evlerine gece baskın düzenlediğini aktaran Haydar, "Çocuklar korkudan bağırmaya başladı. Duvarda asılı olan silahı sordular. Gelinim, çocuğunu öldürmesinler diye susturmaya çalıştı. Elbisesini giydirip oğlumu alıp götürdüler. Oğlum için yüreğim yanıyor" dedi.

Daha önce başka bir oğlunun da devrik rejim tarafından alıkonulup öldürüldüğünü hatırlatan Haydar, Amir'in yardımsever biri olduğunu vurgulayarak, "İhtiyacı olduğu halde bile muhtaç insanlara yardım ederdi." diye konuştu.

Oğlunun alıkonulmasının ardından 15 yaşındaki torununun hayvancılık yaparak ailenin sorumluluğunu üstlendiğini anlatan Haydar, "Oğlum beni 3 gün görmese ya da konuşmasa, ertesi gün 'Hakkını helal et anne' derdi. Amir çok iyi bir oğuldu." ifadelerini kullandı.

Haydar, beldeden alıkonulan tüm gençlerin serbest bırakılarak ailelerine sağ salim dönmesini diledi.

-"Direnmeyin yoksa sizi öldürürüz"

İsrail'in alıkoyduğu Ahmed ve Muhammed Safadi'nin annesi Fatma Safadi ise askerlerin gece saat 03.00 sularında evi bastığını söyledi.

Baskın sırasında evin tamamen kuşatıldığını belirten Safadi, "Köpeklerle eve girdiler. Oğullarımı yakalayıp kelepçelediler. Evi aradılar ve çocuklarımı alıp götürdüler." dedi.

Alıkonulan 2 oğlunun toplam 8 çocuğu olduğunu ifade eden Safadi, askerlerin oğullarına, "Direnmeyin yoksa sizi öldürürüz." dediğini aktardı.

Oğullarının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını aktaran Safadi, "Yükümüz çok ağırlaştı. Eşimle 8 torunumuza bakıyoruz. Koyunlarımız ve ineklerimiz dışında hiçbir gelirimiz kalmadı." diye konuştu.

Safadi, İsrail tarafından daha sonra serbest bırakılan bir köylüsünün, oğullarını hapishanede gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu söylediğini aktardı.

Suriye halkının elde ettiği zaferden büyük bir onur duyduğunu da dile getiren Safadi, çocuklarının serbest bırakılması için Türkiye'den ve ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi.

Suriyeli anne, oğullarının özgürlüklerine kavuşması için sürekli dua ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

