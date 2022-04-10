İsrail'in baskınlarına tepki gösteren Filistinlilerden Nablus'ta protesto yürüyüşü - Son Dakika

İsrail güçlerinin bölgede artan baskınlarına öfkelenen Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde protesto yürüyüşü yaptığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinlinin İsrail'in Cenin kentine baskınlarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlediğini söyledi.

Balata Mülteci Kampı'ndan yürüyüşe başlayarak Nablus'un doğusunda Yahudilerin kutsal mekan kabul ettiği "Yusuf Türbesi"ne ulaşan Filistinlilerin, türbeye zarar verdiği aktarıldı.

Filistin emniyet güçleri, olayın ardından bölgeye gelerek alanı boşalttı.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail siyasetinden olaya tepki

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yahudiler için kutsal Hamursuz Bayramı öncesinde böyle bir saldırıyı kabul etmeyeceklerini, "göstericilerin yakalanacağını" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise yaptığı yazılı açıklamada, "Kutsal bir zamanda yapılan saldırı şoke edici. Failler adalete teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Kutsal mekanın tamir edileceğini aktaran Lapid, herkese sükunet çağrısı yaptı.

Tel Aviv'deki saldırı

İsrail hükümeti, 7 Nisan'da Tel Aviv'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı düzenleyen Filistinlinin Cenin'den gelmesi üzerine bu kente açılan güvenlik kontrol noktası Celeme'nin (Gilboa) ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurmuştu.

İsrail güvenlik birimleri son haftalarda yaşanan saldırıların ardından alarm durumuna geçmiş, 24 Mart'ta ve dün yapılan açıklamalarda işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye birlikler yönlendirildiği bildirilmişti.

Cenin kentine dün baskın düzenleyen İsrail ordusu, silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüş, 13 kişiyi de gerçek mermiyle yaralamıştı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki çeşitli noktalara bu sabah düzenlediği baskınlarda da en az 10 Filistinli yaralanmıştı.