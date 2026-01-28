İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında 1 Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında 1 Filistinli Öldü

28.01.2026 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Zahiriye beldesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Zahiriye beldesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "20 yaşındaki Muhammed Raci Nasruh, Zahiriye beldesinde işgal güçlerinin (İsrail askerleri) açtığı ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ağır yaralı olarak Zahiriye'den Dura Devlet Hastanesine kaldırılan gencin karın bölgesinden vurulduğunu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise karnından yaralanan Nasruh'un yanı sıra ayağından vurulan bir kişinin daha hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Zahiriye beldesine baskın düzenleyerek belde merkezinde yoğun şekilde gerçek mermi ve gaz bombası kullandı. Müdahale sırasında 2 kişi vurulurken, çok sayıda Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1109 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında 1 Filistinli Öldü - Son Dakika

Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 03:07:46. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısında 1 Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.