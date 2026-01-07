İsrail'in Batı Şeria Planı

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyi ve bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırarak Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi amaçladığını yazdı.

İsrail'in Yedioth Aharonoth gazetesinde çıkan "İşte ilhak böyle görünüyor: Yerleşimcilerin Filistin devletinin kurulmasını engelleme çabaları" isimli haberde, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderleri, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yerleşim Bakanı Orit Strock'un "2026 vizyonu" üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Smotrich ve Strock'un temel hedeflerinin İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerinin kurulmasına onay verdiği ve bugüne kadar boş kalan bölgelere İsraillileri getirmek olduğu kaydedildi.

Haberde, "Yerleşim yerlerinin yetkilileri, gelecek aylarda bu bölgelere göçün artmasını, altyapı ile inşaat çalışmalarının genişlemesini öngörüyor." ifadesi kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların liderlerinin, yerleşim yerlerinin artmasının "Filistin devleti fikrinin fiilen çökmesine yol açacağını ve Filistin'in egemenliği meselesinin anlamsız kalacağını" umdukları savunuldu.

"2026 toprak yılı olacak"

İsrail planı kapsamında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin önce geçici konutlarda tarım bölgelerine yerleştirilmeleri ve daha sonra kalıcı konutlar ile kamu hizmetleri ve altyapı sağlanana kadar "topluluklarını inşa etmeye başlamalarının" beklendiği aktarıldı.

İsmi açıklanmayan yerleşim yerleriyle iligili üst düzey bir İsrailli yetkilinin sözlerinin aktarıldığı haberde, "Eğer 2025 devrim niteliğinde kararların ve politikalarda bir değişimin yılıysa, 2026 toprak yılı olacak. İnsanların sahaya ayak bastığını göreceksiniz." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, koalisyon hükümetin kurulması için yapılan anlaşmalar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Smotrich ve partisi Dini Siyonizm'e "70 yerleşim yeri kurma sözü verdiği" kaydedildi.

Söz konusu yasa dışı yerleşim yerlerinin bazılarının geri dönüş için yasallaştırıldığı belirtilen haberde, Netanyahu hükümetinin bugüne kadar 69 yerleşim yerine geri dönülmesini ve yasallaştırılmasını onayladığı, bunların 20'den fazlasının yeni kurulmuş yerleşim yerleri olduğu aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yerleşim yerlerinin artması dolayısıyla Batı Şeria'nın kuzeyindeki son gelişmeleri "devrim" olarak tanımladığı belirtildi.

Haberde, "Bu gelişmeler birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmadı, aksine hükümet ve kabine tarafından onaylanan önemli yasal ve idari değişikliklerin sonucudur." ifadelerine yer verildi.

"İsrail, Filistin şehirleri arasındaki iletişimi kopardı"

Bu kapsamda, Haziran 2023'te alınan kararla Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerinin inşasının her aşamasında Savunma Bakanı ve Başbakanın onayının alınması şartının kaldırıldığı hatırlatıldı.

Haberde, uzmanlara göre yerleşim faaliyetlerinin Filistin köylerini yaşanmaz hale getiren, Filistin devletinin kurulma şansını ciddi şekilde baltalayan ve aynı zamanda fiili ilhakı pekiştiren bir stratejinin ortaya çıktığı ifade edildi.

İsmi açıklanmayan Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların liderlerinden biri, "ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere uluslararası muhalefete rağmen, egemenlik sahada mevcuttur ve elde edilecektir." dedi.

Haberde, yeni yerleşim yerlerinin kurulması, Filistin topraklarının ayrılmasını hedefleyen detaylı bir bölgesel analizin ardından gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki duruma değinilen haberde, "Batı Şeria'nın kuzeyinde, Homeş, Sanur, Ganim ve Gadim'in yeniden aktifleştirildiği bölgelerde yaşananlar, Filistin şehirleri arasındaki iletişimi kopardı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "Bu durum daha sonra Ürdün Vadisi'nde (Batı Şeria'nın doğusu) tekrarlandı. Bir zamanlar gelecekteki Filistin devletinin temel taşı olarak kabul edilen Eriha, şimdi yerleşim yerleriyle çevrili. Bunlar arasında Kdumim, Arraba, Allenby, Yitav, Batı Palmiye Şehri, Beit HaGalil ve Nof Gilad'ın yanı sıra İsrail'e ait tarım yerleşimleri de bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Yerleşimcilerin, söz konusu yasa dışı yerleşim yerlerinden birçoğu kurulduktan sonra Eriha'nın tecrit edileceğini ve benzer bir stratejinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil tepelerinde de uygulandığını söylediği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların liderlerinin "2026'nın sahadaki olayların seyrini belirleyecek ve Filistin devletinin kurulma olasılığını ortadan kaldıracak belirleyici yıl olacağına inandığı" ileri sürüldü.

"Veriler hiçbir şüpheye yer bırakmıyor"

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" tarafından söz konusu gelişmelerin kınandığı aktarıldı.

Peace Now'dan yapılan açıklamada, "Veriler hiçbir şüpheye yer bırakmıyor: ilhak işte böyle bir şey. Halkın iradesine ve Başkan Trump'ın sözlerine aykırı olarak, hükümet İsrail'i ağır bir güvenlik ve ekonomik bedelle felakete sürüklüyor. Buna son verilmelidir." ifadeleri yer aldı.

"Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.