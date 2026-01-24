İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bir bombanın patlaması sonucu Selman Zekeriya (14) ve Muhammed Yusuf (15) adlı iki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) çocukların bulunduğu noktaya doğru atılan bombanın patladığını aktardı.

Sağlık kaynakları, bir diğer saldırıda ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneyinde yer alan Kız el-Neccar bölgesinin İsrail bombardımanının hedefi olduğunu, saldırı sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Söz konusu bölgenin, İsrail ordusunun Gazze'de halen işgal altında tuttuğu alanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Gazze Ambulans Servisi'nden bir kişi, İsrail ordusunun, ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgelerden biri olan Cibaliya'daki Eski Gazze Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldığını aktardı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahiya beldesinin Selatin bölgesinde Mecdi İbrahim el-Bellavi ile Han Yunus kent merkezinde 47 yaşındaki Müeyyed Ebu Muammer, İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracından açılan ateş sonucu yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve ateşkese rağmen aralıklarla sürdürdüğü saldırılarda şimdiye kadar 71 bin 654 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 391 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ile insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insani felaket yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes sağlanmıştı.