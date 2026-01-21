İsrail'in Lübnan'a Saldırı Tehditleri Sürüyor - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Saldırı Tehditleri Sürüyor

21.01.2026 19:25
İsrail ordusu, Lübnan'da yeni saldırı tehdidinde bulunarak, hedef binaları harita ile paylaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sık sık hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki iki bölge için daha saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Harayip ile Ansar beldelerinde hedef alınacak binaların işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Paylaşılan haritalarda işaretlenen binalardan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını ifade etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine bağlı 3 bölge için saldırı tehdidi yayımlamıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu saldırı tehdidinden hemen sonra Sayda kentine bağlı Kanarit beldesi ile Nebatiye vilayetine bağlı Kefur ve Carcua beldelerindeki bazı binalara hava saldırıları düzenlemişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
