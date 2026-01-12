İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 1 Yaralı

12.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'ın Sıddikin beldesinde bir motosikleti hedef alarak saldırıda bir kişiyi yaraladı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sıddikin beldesinde bir motosikleti hedef alan İsrail hava saldırısında 1 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Sıddikin beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda yaralanan kişi Sur'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İsrail'e ait bir başka İHA'nın gece saatlerinde güneydeki Ayn el-Adisa beldesinde bir binaya iki bomba attığı ve ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açarken, Tel Aviv yönetiminin son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi ve uzun süredir işgal altında tuttuğu bazı Lübnan bölgelerini kontrol etmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve Eylül 2024'te geniş çaplı bir savaşa dönüşen Lübnan'a yönelik saldırılarında 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 1 Yaralı - Son Dakika

Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:44:44. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.