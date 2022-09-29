İsrail, Lübnan ile deniz anlaşması için ABD'den "nihai teklif taslağı" bekliyor - Son Dakika
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İsrail, Lübnan ile deniz anlaşması için ABD'den "nihai teklif taslağı" bekliyor

29.09.2022 10:55
İsrail, Lübnan ile deniz anlaşması için ABD'den "nihai teklif taslağı" bekliyor

İsrail'in Lübnan ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ara buluculuk yapan ABD'den "nihai teklif taslağını" beklediği bildirildi.

İsrail'in Lübnan ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ara buluculuk yapan ABD'den "nihai teklif taslağını" beklediği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) aktardığına göre, İsrail hükümetinin siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu dar kapsamlı kabinesi, Lübnan'la deniz sınırının çizilmesine ilişkin ABD'den gelecek teklifi görüşmek üzere 6 Ekim'de toplanacak.

Buna göre, İsrail ve Lübnan arasında ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'ın gelecek günlerde anlaşmaya ilişkin nihai teklif taslağını İsrailli yetkililere sunmasının beklendiği kaydedildi.

Hochstein'ın ayrıca, şu an Washington'u ziyaret eden İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Holata ile görüşeceği belirtildi.

KAN, ayrıca, İsrail'in gelecek hafta Lübnan ile tartışmalı Kariş doğal gaz sahasında boru hatlarının güvenliği için testlere başlayacağını aktararak, bununu İsrail ile Lübnan arasındaki deniz anlaşmazlığını çözmek için yürütülen müzakerelerde büyük ilerleme kaydedilmesi üzerine geliştiğine dikkati çekti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

İki ülke deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu ABD'li diplomat Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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