İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail bölge ülkelerine yönelik saldırılara devam ediyor. İsrail'in bu kez Lübnan'ın güneyine yönelik bir saldırı düzenlediği duyuruldu.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde, bir araç ile motosiklete insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?