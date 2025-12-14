İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı - Son Dakika
Dünya

İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı

14.12.2025 17:29
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'de hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail bölge ülkelerine yönelik saldırılara devam ediyor. İsrail'in bu kez Lübnan'ın güneyine yönelik bir saldırı düzenlediği duyuruldu.

İSRAİL İHALARI VURDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde, bir araç ile motosiklete insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

