Son Dakika Haberleri: İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü
Son Dakika Güncel İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü - Son Dakika

İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü

6 saat önce

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'nun (ICHR) Gazze'de bulunan binası da hasar gördü.

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'nun (ICHR) Gazze'de bulunan binası da hasar gördü.

İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü

Ramallah, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:01 Kaynak: AA
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