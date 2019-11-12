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İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü
6 saat önce
İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'nun (ICHR) Gazze'de bulunan binası da hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:01 Kaynak: AA
İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'nun (ICHR) Gazze'de bulunan binası da hasar gördü.
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