İsrail'in Saldırılarıyla 3 Filistinli Aile Yerinden Edildi - Son Dakika
İsrail'in Saldırılarıyla 3 Filistinli Aile Yerinden Edildi

04.02.2026 09:10
Ürdün Vadisi'nde İsrail saldırıları nedeniyle 3 Filistinli aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinin kuzeyindeki saldırıları nedeniyle 3 Filistinli aile yerinden edildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Çiftlik beldesinin Tel Samadi bölgesinden 3 Filistinli ailenin sürekli baskı ve ihlaller sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, askeri üniforma giyen gaspçı İsraillilerin bölgeye saldırdığı, Filistinlilerin mülklerine zarar verdiği ve evleri buldozerlerle yıktığı belirtildi.

İsraillilerin hedef aldığı evlerin Keabine aşiretinden 3 aileye ait olduğu aktarılan açıklamada, saldırılar sonucu 3 ailenin göç etmek zorunda kaldığı, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların, bölge sakinlerini yerinden etme ve Filistinlilerin hayatını zorlaştırmayı amaçlayan "sistematik bir politikanın parçası" olduğu vurgulanarak, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere evlerini terk etmek zorunda kalanların ciddi insani problemlerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025'te 4 bin 723 saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 1090 kişilik 13 bedevi topluluk yerinden edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Ürdün, Son Dakika

