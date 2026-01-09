İsrail'in Somaliland Ziyareti Kınandı - Son Dakika
İsrail'in Somaliland Ziyareti Kınandı

09.01.2026 01:16
Somali'nin egemenliğini ihlal eden İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, uluslararası düzeyde kınandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği "yasa dışı" ziyarete ilişkin ortak açıklamada, "(Taraflar) İsrailli yetkilinin 6 Ocak'ta Somali'nin 'Somaliland' bölgesine yaptığı son yasa dışı ziyareti şiddetle kınadıklarını ifade ederler." denildi.

Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde, Cezayir, Bangladeş, Komorlar Birliği, Cibuti, Mısır, Gambiya, Endonezya, İran, Ürdün, Kuveyt, Libya, Maldivler, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Türkiye, Yemen ve İslam İşbirliği Teşkilatının, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği "yasa dışı" ziyarete ilişkin ortak açıklaması yayımlandı.

Dışişleri bakanlarının 27 Aralık 2025'te İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanımasını reddeden önceki açıklaması hatırlatılarak, "(Taraflar) İsrailli yetkilinin 6 Ocak'ta Somali'nin 'Somaliland' bölgesine yaptığı son yasa dışı ziyareti şiddetle kınadıklarını ifade ederler." denildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği, yerleşik uluslararası normları ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı hiçe saydığı belirtilerek, Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz destek yeniden teyit edildi.

Ayrılıkçı gündemleri teşvik etmenin kabul edilemez olduğunun ve kırılgan olan bölgedeki gerilimleri daha da şiddetlendirebileceğinin vurgulandığı açıklamada, uluslararası hukuka saygı, egemen devletlerin iç işlerine karışmama ve diplomatik normlara bağlı kalmanın bölgesel ve uluslararası istikrar için gerekli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Somali'nin barışçıl uluslararası ilişkiler, yapıcı diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılığı takdir edilirken, Somali'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını uluslararası hukuka uygun olarak korumak için aldığı diplomatik ve hukuki tedbirleri desteklemeye devam etme taahhüdü ifade edildi.

İsrail'in, Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermesi ve uluslararası hukuka uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in, Somaliland'ı tanıma kararının derhal geri alınması talep edildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Somali, İsrail, Güncel, Son Dakika

