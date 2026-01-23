İsrail'in UNRWA Tesislerine Yıkım Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in UNRWA Tesislerine Yıkım Tepkisi

23.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA, İsrail'in Doğu Kudüs'teki tesislerini yıkamasını uluslararası hukuka meydan okuma diye nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, İsrail'in UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşkesine el koyarak içerideki tesisleri yıkmasını "uluslararası hukuka karşı açık ve kasıtlı meydan okumanın yeni bir seviyesi" olarak niteledi.

Fowler, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerini yıkmasının uluslararası hukuka karşı açık ve kasıtlı meydan okumanın yeni bir seviyesi olduğunu belirten Fowler, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de olayı bu şekilde yorumladığını hatırlattı.

Fowler, "(İsrail'in yıktığı UNRWA tesisi) Bu, BM'nin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları kapsamında olan bir yer. İsrail yetkililerinin bu yerleşkeye baskın düzenleyip yıkması dehşet vericidir. Bu bir rezalettir ve potansiyel olarak küresel ölçekte çok daha geniş etkileri olabilir. Çünkü BM yerleşkesine baskın düzenlemek, onu yıkmak, kamulaştırmak gibi uluslararası hukuk ihlalleri kesinlikle emsalsizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Ekim 2025'te verdiği kararla İsrail'in UNRWA operasyonlarını engellemek veya önlemek yerine kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Fowler, bu hafta gördüklerinin buna tamamen aykırı olduğunu söyledi.

Fowler, İsrailli yetkililerin tesisin bulunduğu arazinin kendilerine ait olduğunu iddia ettiğini söyleyerek, "Bu iddiaların tamamen reddedilmesi gerekiyor. Bu iddiaların aksine İsrail hükümeti, arazinin sahibi değildir ve UAD ile BM Genel Kurulu, Doğu Kudüs'ün işgalinin yasa dışı olduğunu defalarca vurguladı. Bu nedenle İsrail'in arazi üzerinde egemenlik hakkı yoktur." diye konuştu.

İsrail yetkililerinin yıkım sırasında olay yerinde bulunduğunu, çekim yaptığını ve bunu sosyal medyada paylaştığını belirten Fowler, yıkımın kutlanması ve "UNRWA personelinin yok edilmesi gerektiği" gibi açıklamaların son derece endişe verici olduğunu dile getirdi.

Fowler, "Bu, daha fazla eylemin yolunu açıyor. Bir sonraki adımın, Doğu Kudüs'teki meslek eğitim merkezimizin ele geçirilmesi olabileceğinden çok korkuyoruz. Bu, yüzlerce öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmasına neden olur." dedi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağını duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fowler, şunları kaydetti:

"Tüm geçiş noktalarının açık olması, mümkün olan her yolla geniş ölçekte yardım akışının sağlanması çok önemli. Refah Sınır Kapısı ile ilgili durum, diğer geçiş noktalarında olduğu gibi inanılmaz derecede sorunlu oldu. Geçiş noktalarının düzenli olarak geniş ölçekte çalışmasına izin vermemek politika tercihleriydi. Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulduğu şekilde yardım ulaşabilmesi için geçiş noktalarının tamamen açık olması gerekiyor."

Fowler, İsrail saldırılarında gazetecilerin öldürülmesine tepki göstererek, Gazze Şeridi'nin gazeteciler ve insani yardım çalışanları için "dünyanın en tehlikeli yeri" olduğunu vurguladı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, dün sabah saatlerinde 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri, ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in UNRWA Tesislerine Yıkım Tepkisi - Son Dakika

İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:03:34. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in UNRWA Tesislerine Yıkım Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.