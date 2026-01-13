İsrail Koalisyonu, Ben-Gvir'in Görevden Alınmasına Direniyor - Son Dakika
İsrail Koalisyonu, Ben-Gvir'in Görevden Alınmasına Direniyor

13.01.2026 18:22
İsrail'deki koalisyon ortakları, Yüksek Mahkeme'nin Ben-Gvir'in görevden alınmasına karşı çıkıyor.

İsrail'de koalisyon ortakları, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında olası görevden alma kararına uymaması çağrısında bulundu.

İsrail'de iktidarı oluşturan koalisyon partilerinin liderleri, yayımladıkları ortak mektupta, aşırı sağcı hükümetin bir bakanının "temelsiz şekilde görevden alınmasına karşı sağlam bir duvar gibi duracaklarını" belirtti.

Mektupta, "Yüksek Mahkeme dahil hiçbir hukuki merci, hakkında iddianame dahi bulunmayan bir hükümet bakanının görevden alınmasını zorla dayatamaz." ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Mahkemenin söz konusu adımının "demokrasiye karşı bir darbe girişimi" olduğu da iddia edildi.

Başbakan Netanyahu'ya gönderilen mektubu imzalayanlar arasında Likud Partisi'nden Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz, Yeni Umut Partisi lideri ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kendisi de bulunuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 15 Ocak Perşembe günü aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep eden başvuruları değerlendirecek.

Yüksek Mahkemeye, yetkilerini sistematik biçimde kötüye kullandığı ve polis teşkilatına uygunsuz şekilde müdahale ettiği gerekçesiyle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in görevden alınması talebiyle başvuruda bulunulmuştu.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise bu ay başında Yüksek Mahkeme'den Başbakan Netanyahu'yu Ben-Gvir'i, "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden almaya zorlamasını talep etmişti.

Başsavcı Baharav-Miara, Ben-Gvir'in görevden alınması talebine gerekçe olarak "hukukun uygulanması ve soruşturmalarla ilgili en hassas davalar başta olmak üzere makamını polis faaliyetlerini etkilemek amacıyla yasa dışı biçimde kötüye kullanmasını" göstermişti.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

