İsrail, Lübnan'da Evleri Havaya Uçurdu - Son Dakika
Güncel

İsrail, Lübnan'da Evleri Havaya Uçurdu

01.02.2026 14:21
İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkes ihlali yaparak 2 evi patlayıcılarla imha etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Rab Salasin beldesine girerek 2 evi patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna bağlı bir birlik, sabaha karşı, güney sınırına yakın Rab Salasin beldesine girerek 2 evi patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde bir yazlık evini patlayıcılarla havaya uçurmuştu.

Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Sayda ilçesine bağlı Kanarit beldesinde, İsrail'e ait insansız hava aracı enkaz kaldırma çalışmaları yapan bir iş makinesini 5 füzeyle hedef aldı. Saldırıda ölü yada yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

