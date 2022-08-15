İsrail yargısı 156 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti - Son Dakika
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İsrail yargısı 156 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti

15.08.2022 18:26
İsrail yargısı 156 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti

İsrail mahkemesi, 5 ayı aşkın süredir açlık grevinde bulunan Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin tahliye talebini reddetti.

İsrail mahkemesi, 5 ayı aşkın süredir açlık grevinde bulunan Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin tahliye talebini reddetti.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 156 gündür açlık grevini sürdüren 40 yaşındaki Filistinli tutuklu Avavde'nin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesi'nin açlık grevindeki Avavde'nin tahliye talebini reddettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu anda İsrail'deki bir hastanede açlık grevini sürdüren Filistinli Avavde'nin sağlık durumunun kritik olduğu vurgulandı.

En son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini hakkında verilen "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail yargısı 156 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun tahliye talebini reddetti - Son Dakika
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