İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir çocuğu yaraladı, 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yer alan Kefr Saba Mahallesi'ne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir çocuk yaralandı.

Aynı baskında İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı; atılan gazdan etkilenenler oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde ise İsrail askerleri, evlerine baskın düzenledikleri eski tutuklu Esil Münir et-Tayti ile Muhammed Beşir Berakat'ı gözaltına aldı.

Kuzeydeki Tulkerim kentinde ise İsrail ordusu Sayda beldesinde evlerine baskın düzenlediği 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentindeki bazı köylere baskın düzenleyen İsrail güçleri, Halayil Levz ve Reşadiye köylerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.