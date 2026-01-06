İsrail Ordusu Gazze'deki Balıkçılara Saldırdı - Son Dakika
İsrail Ordusu Gazze'deki Balıkçılara Saldırdı

06.01.2026 15:19
İsrail ordusu, Gazze açıklarında 5 balıkçıyı gözaltına alırken bir tekneye el koydu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi açıklarındaki balıkçı teknelerine yaptığı saldırılarda bir tekneye el koyarken, 5 balıkçıyı gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara ait bir tekne İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Saldırının ardından İsrail askerlerinin, Zuheyr Muhaysin ve Muhammed Muhaysin adlı kardeşleri gözaltına aldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti açıklarında İsrail donanmasının balıkçı teknelerini hedef alarak bir tekneye el koyduğu kaydedildi.

İsrail'in saldırısı sonrasında balıkçılar İmad el-Kuran, Ahmed el-Mesari ve Muhammed Salah'ın gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan Filistinli balıkçılar, İsrail ordusunun ihlalleriyle sık sık karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA



