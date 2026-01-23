İsrail Ordusu Hazırlıklarını Artırıyor - Son Dakika
İsrail Ordusu Hazırlıklarını Artırıyor

23.01.2026 18:17
İsrail ordusu, ABD'nin İran saldırısına hazırlık seviyesini yükseltti. Saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun, ABD'nin muhtemel İran saldırısına atıfla, hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını vurduladı.

Defrin, İsrail ordusunun hafta boyunca Gazze, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in askerlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Defrin, Zamir'in "beklenmedik durumlara karşı hazırlığı ve çeşitli seçenekleri" gözden geçirdiğini kaydetti.

İsrail ordusunun hafta boyunca hazırlıklarını tamamladığını belirten Defrin, geçen hafta olduğu gibi sadece resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail ordusunun hazırlık seviyesini yükselttiği aktarılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve İran'ın muhtemel misillemelerine karşı hazırlıklı olmadıklarını belirterek, saldırıların ertelenmesini talep ettiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Hazırlıklarını Artırıyor - Son Dakika

17:42
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Hazırlıklarını Artırıyor - Son Dakika
