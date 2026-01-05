İsrail Ordusu'ndan Suriye'de Koyun Sürülerine Saldırı - Son Dakika
İsrail Ordusu'ndan Suriye'de Koyun Sürülerine Saldırı

05.01.2026 21:17
İsrail ordusu, Kuneytra kırsalında koyun sürülerine ateş açarak 5 koyunu telef etti.

Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlalleri sürdüren İsrail ordusunun, Kuneytra ili kırsalında koyun sürülerine ateş açarak hayvanları telef ettiği bildirildi.

Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki el-Rafid köyünde bir koyun sürüsüne ateş açarak 5 koyunu telef etti.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde Kuneytra ve Dera'da sık sık sivilleri gözaltına alma, kontrol noktaları kurma tarım arazilerine zarar verme gibi ihlallerde bulunuyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Kuneytra, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

09:17
