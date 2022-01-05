Üye Girişi
İsrail ordusunda iki yıl önce yaşanan 1542 cinsel taciz şikayeti Meclis'e taşındı - Son Dakika

İsrail ordusunda iki yıl önce yaşanan 1542 cinsel taciz şikayeti Meclis'e taşındı

05.01.2022 17:32
İsrail ordusunda iki yıl önce yaşanan 1542 cinsel taciz şikayeti Meclis'e taşındı

İsrail ordusunda 2020'de, faillerinin büyük çoğunluğuna karşı suçlama yapılmayan 1542 cinsel taciz şikayeti İsrail Meclisi'nde ele alındı.

İsrail ordusunda 2020'de, faillerinin büyük çoğunluğuna karşı suçlama yapılmayan 1542 cinsel taciz şikayeti İsrail Meclisi'nde ele alındı.

Aralarında taciz mağdurlarının yer aldığı bazı İsrailli milletvekilleri, İsrail Meclisinin Dış İlişkiler Komitesi oturumunda ordudaki taciz vakalarına ilişkin komiteye sunum yaptı.

Vekillerin komiteye sunduğu verilere göre, İsrail ordusu bünyesinde 2020'de yaşanan 1542 cinsel taciz şikayetinden sadece 31'i hakkında iddianame hazırlandı.

Komite üyesi Milletvekili Ram Ben Barak, sunumda yaptığı konuşmada, "Son zamanlarda İsrail ordusu içinde ciddi cinsel taciz vakaları olgusuna maruz kaldık. Bu tehlikeli olgunun ortadan kaldırılmasını sağlamak bizim görevimizdir." dedi.

Barak, bu soruna karşı orduya yeni katılan askerlerin eğitimden geçirilmesi çağrısında bulundu.

İşçi Partisi Milletvekili Emilie Moatti de, cinsel tacizi engelleme konusunda İsrail ordusunu başarısızlıkla suçlayarak, bazı faillerin haklarındaki yasal işlemler tamamlanmadan önce bile görevlerine döndüklerine dikkati çekti.

Moatti, "Her yıl 1500'den fazla cinsel taciz şikayeti yapılıyor ve bunlar sadece şikayet etmeye cesaret eden az sayıdaki ve cesur kişiden geliyor." diye konuştu.

Milletvekili Merav Ben Ari da askerliği sırasında yaşadığı cinsel tacizi anlatırken, Milletvekili Ofir Katz şikayet sayısı ile iddianame sayısının azlığı arasındaki farkın daraltılması gerektiğini vurguladı.

Diğer taciz mağdurları da oturumda yaptıkları konuşmada, komutanlarının odalarına gizli kamera yerleştirdiğini ve bilgileri olmadan kendilerini fotoğrafladıklarını aktardı.

Meclisin verilerine göre, 2012'de İsrail ordusunda 514 taciz şikayeti yaşanırken, 2020'de bu rakam 1542 olarak kayda geçti.

İsrail yasaları, 18 yaşın üzerindeki tüm İsrailli erkek ve kadınların zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesini şart koşuyor.???????

YORUMLAR
500

İsrail Meclisi, Milletvekili, İsrail, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusunda iki yıl önce yaşanan 1542 cinsel taciz şikayeti Meclis'e taşındı - Son Dakika


Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık         
17:34
Sürünme numarasıyla dilenen şahıs, zabıtaları görünce hemen ayaklandı Sürünme numarasıyla dilenen şahıs, zabıtaları görünce hemen ayaklandı         
17:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren eş her şeyi anlattı! Cinayetin sebebi duvardaki örümcek çıktı Kocasını bıçaklayarak öldüren eş her şeyi anlattı! Cinayetin sebebi duvardaki örümcek çıktı         
16:54
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
17:24 Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi
17:13 Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
16:32 Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir
16:29 Son Dakika: Visca için KAP bildirimi yapan Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım
16:24 Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 17:40:40. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusunda iki yıl önce yaşanan 1542 cinsel taciz şikayeti Meclis'e taşındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement