İsrail Ordusundan Ramallah'ta Filistinliye Ateş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusundan Ramallah'ta Filistinliye Ateş

26.01.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Ramallah'ta Ammar Hicazi'yi öldürdü. Olayla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.

RAMALLAH, 26 Ocak (Xinhua) -- İsrail ordusunun Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada pazar günü kentin kuzeyinde İsrail ordusunun 34 yaşındaki Ammar Hicazi'yi öldürdüğü belirtildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyen genel müdürlük, Hicazi'nin İsrail güçlerinin alıkoyduğu cenazesini geri almaya çalıştıklarını kaydetti. Hicazi'nin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yaşadığı ifade edildi.

Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin Hicazi'ye bölgede aracını sürdüğü sırada ateş açtığını söyledi.

İsrail ordusu henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları pazar günü sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzeybatısındaki Atara kasabasına düzenlenen saldırı sırasında İsrailli yerleşimcilerin iki aracı ateşe verip üzerine ırkçı sloganlar yazdıklarını söyledi.

Gazze savaşının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da şiddet olayları artıyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2025 yılında Batı Şeria'da İsrail güçleri veya yerleşimciler 55'i çocuk 240 Filistinliyi, Filistinliler ise 17 İsrailliyi öldürdü.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Ramallah'ta Filistinliye Ateş - Son Dakika

Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:20:43. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Ramallah'ta Filistinliye Ateş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.