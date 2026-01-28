İsrail Ordusundan Yıkım: Filistinliler Yerinden Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusundan Yıkım: Filistinliler Yerinden Ediliyor

İsrail Ordusundan Yıkım: Filistinliler Yerinden Ediliyor
28.01.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Batı Şeria'da evleri ve tarımsal yapıları yıktı, Filistinli aileler yerinden edildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil ve Beytüllahim kentlerinde evleri, ticari ve tarımsal yapıları yıkarken, bu durum Filistinli ailelerin yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail ordusu, Beytüllahim'in Hıdır beldesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 2 evi yıktı.

Hıdır Belediye Başkan Yardımcısı Husni İsa, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin beldenin batısındaki Ard ed-Deyr bölgesinde, her biri yaklaşık 200 metrekare olan iki evi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını söyledi.

İsa, İsrail güçlerinin yıkım sırasında bölgeye giriş çıkışı tamamen engellediğini belirtti.

Yıkılan evlerden birinin sahibi İmad Salah, 2014 yılında inşa edilen evinin, gerekli yasal belgeleri sunmasına ve yaklaşık dört ay önce yıkımın durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı almasına rağmen yıkıldığını kaydetti.

Salah, geçen yıl 31 Aralık'ta mahkemeye başvurduğunu, yıkımın durdurulmasına ilişkin talebin salı günü karara bağlanmasının planlandığını, ancak çarşamba sabahı herhangi bir ön uyarı yapılmaksızın yıkımın gerçekleştirildiğini belirterek, bu durumun 9 kişiden oluşan iki ailenin yerinden edilmesine yol açtığını ifade etti.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin doğusundaki Vad el-Mugayyir el-Harayık Mahallesi'nde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu "Haggai" yerleşimine bitişik konumda bulunan 400 metrekarelik ticari bir yapıyı yıktı.

El Halil'in kuzeybatısındaki Surif beldesine bağlı Deyr Musa bölgesinde yaklaşık 100 zeytin ağacını kökünden söken ve yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisini tahrip eden İsrail askerleri, Ganimat ailesine ait tarımsal yapıları da yıktı.

İsrail ordusuna ait iş makineleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura beldesine bağlı Vad eş-Şacine köyünde bir inşaatı da yerle bir etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Beytüllahim, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Yıkım: Filistinliler Yerinden Ediliyor - Son Dakika

Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

21:15
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş’a getirtiyor
Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:35:36. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Yıkım: Filistinliler Yerinden Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.