İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3) - Son Dakika
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İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)

13.05.2022 14:07

İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi on binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi on binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskında öldürdüğü Ebu Akile'nin cenazesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Yunan Katolik Patrikhanesi'ndeki törenin ardından omuzlarda taşındı.

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesindeki girişleri ve buraya ulaşan yolları kapatmasına rağmen cenazeye on binlerce kişi katıldı.

Ebu Akile'nin tabutuna, ellerinde Filistin bayraklarıyla binlerce Filistinli eşlik etti. "Canımız, kanımız sana feda olsun Şirin", "Kudüs Arap'tır", "Mescid-i Aksa'dan Kıyamet Kilisesi'ne, Şirin bir kuş gibi uçtu" sloganları atan kalabalık, tabutu Eski Şehir içindeki kabristanlığa taşıdı.

Hristiyan Filistinli gazetecinin naaşı, çiçeklerle süslenmiş haç eşliğinde ve tekbir sesleriyle ilerledi.

Ebu Akile'nin cenazesi, Eski Şehir bölgesindeki Hristiyan mezarlığında din adamları, ailesi, meslektaşları ve binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Al Jazeera Arapça televizyon kanalının Direktörü Ahmed el-Yafii ve televizyonun diğer yöneticileri de cenazeye katıldı.

Eski Şehir'in surları boyunca ilerleyen grup burada asılı İsrail bayraklarını indirdi. İsrail polisi, belirli noktalarda kalabalığı bölmek için cenazeye katılanlara müdahale etti. İsrail polisi, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bazıları silahlı Yahudi yerleşimci bir grup, ellerinde İsrail bayraklarıyla cenazenin geçtiği bölgeye geldi. İsrail polisi Yahudi yerleşimci grubu, cenazeye katılanlardan ayırmak için kordon oluşturdu.

Cenazenin ardından slogan atarak, Eski Şehir içinde ilerleyen gruplara İsrail polisi, güç kullanarak müdahale etti.

Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara, İsrail güçleri, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

İsrail polisinin müdahalesinde, Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabut düşme tehlikesi yaşamıştı.

İsrail polisi, Ebu Akile'nin cenazesi arabaya konularak, hastaneden çıkartılana kadar morgun önünde beklemişti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na çarşamba düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)
İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)
İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)
İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı (3) - Son Dakika
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