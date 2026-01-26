İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı Açacak

İsrail yönetimi, Gazze'de kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için yürütülen "operasyonun" tamamlanmasının ardından Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısmi olarak açacağını ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına ilişkin net bir tarih verilmezken Gazze'de kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için yürütülen "operasyonun" sona ermesinden sonra açılacağı iddia edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın İsrail ordusunun "tam gözetim mekanizmasına bağlı kalması" şartıyla sadece yaya geçişleri için açmaya izin verileceği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kalan son esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için "operasyon" yürüttüğünü hatırlatan açıklamada, "Bu operasyonun tamamlanmasının ardından ve ABD ile kararlaştırıldığı gibi İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açacaktır." ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in "şu anda arabuluculara Kassam Tugayları tarafından verilen bilgilere dayanarak belirli bir alanda arama yaptığını" açıklamasının ardından ordunun arama çalışmaları yürüttüğünü duyurmuştu.

Öte yandan Kanal 12'nin haberinde, ismi paylaşılmayan ABD'li bir yetkilinin Refah'ın hafta sonuna doğru açılacağı yönündeki ifadeleri paylaşıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Refah Sınır Kapısı gündemiyle pazar akşamı toplanmıştı.

ABD'nin ise Tel Aviv yönetimine, Refah geçişini açması yönünde baskı yapıldığı basına yansımıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İsrail yakında Refah geçişini açmak zorunda kalacak." ifadesini kullanmıştı.

İsrail yükümlülüğünü yerine getirmedi

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de verdi. İsrailli asker Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmadı.

İsrail'in Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı son esirin cesedi teslim edilmeden açmayacağı bildirilmişti.

Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın bu hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmuştu.