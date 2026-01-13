İsrail Üniformalı Soyguncular Batı Şeria'da Kuyumcu Soydu

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da İsrail askeri üniforması giyen soyguncular, Filistinlilere ait bir kuyumcu dükkanını soydu.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kenti yakınlarındaki Dahiriyye beldesinde 3 İsrail askeri üniformalı şüphelinin soygun gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail askeri üniformaları içindeki şüphelilerin kuyumcunun bulunduğu alana askeri bir araçla geldiği ve ellerinde M-16 taşıdığı belirtildi.
Ordudan yapılan açıklamada, askeri üniformalı şahısların orduyla bir ilişkisinin olmadığı öne sürülürken soyguna kalkışan 3 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
İsrail polisinden olay sonrası yapılan açıklamada ise soyguna kalkışan şahısların İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki bir bedevi köyünden olduğu aktarıldı.
