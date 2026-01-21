İsrail, UNRWA'nın Sağlık Merkezini Kapatıyor

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki genel merkezine el koyup içerideki tesislerini yıkmasının ardından Ajansa ait Şuafat Mülteci Kampı'ndaki sağlık merkezini de kapattı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şuafat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA sağlık merkezinin kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yardımcısı King, sağlık merkezinin önünden çekindiği fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşımda "Kudüs'te bir UNRWA tesisi daha kapatıldı. Bu sefer Şuafat Mülteci Kampında." ifadelerini kullandı.

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkmıştı

İsrail güçleri, dün sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.